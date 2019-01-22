В Краснодаре откроется выставка литографий Марка Шагала
В краснодарском выставочном зале 1 февраля откроется выставка литографий Марка Шагала La Bible. Все 64 картины будут дополнены текстами из Писания и специально подобранной музыкой.
- Работы подобранные для данной экспозиции иллюстрируют события Ветхого Завета, они занимают важное место в творчестве художника. Их он начал создавать в 30-е годы 20 века. А закончил только после Второй мировой войны. – сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе выставочного зала.
Марк Шагал специально овладел техникой литографии для создания данной серии произведений.
Зрители увидят и 24 работы из серии «Окна Иерусалима», которые являются эскизами витражей для синагоги при госпитале в Иерусалиме.
Выставка пройдет в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств по улице Рашпилевская, 32, с 1 февраля по 31 марта.