2019-01-22T12:40:04+03:00
Общество

В Краснодаре откроется выставка литографий Марка Шагала

В экспозиции будет представлено 64 картины, которые иллюстрируют события Ветхого Завета
Александра ПОДУШКО
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Фото: выставочный залФото: выставочный зал
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В краснодарском выставочном зале 1 февраля откроется выставка литографий Марка Шагала La Bible. Все 64 картины будут дополнены текстами из Писания и специально подобранной музыкой.

- Работы подобранные для данной экспозиции иллюстрируют события Ветхого Завета, они занимают важное место в творчестве художника. Их он начал создавать в 30-е годы 20 века. А закончил только после Второй мировой войны. – сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе выставочного зала.

Марк Шагал специально овладел техникой литографии для создания данной серии произведений.

Зрители увидят и 24 работы из серии «Окна Иерусалима», которые являются эскизами витражей для синагоги при госпитале в Иерусалиме.

Выставка пройдет в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств по улице Рашпилевская, 32, с 1 февраля по 31 марта.

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