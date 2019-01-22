На Кубани мужчина залез в соседский дом, надел чужие вещи и уснул

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-22T12:52:58+03:00

За это он может оказаться за решеткой на шесть лет

Изменить размер текста: A A

В Кавказском районе правоохранители с поличным задержали 44-летнего местного жителя.

В полицию позвонил мужчина, который проживает в Курганинском районе. Он рассказал, что не ночевал дома, а когда вернулся, заметил разбитое окно и услышал посторонний шум. На место прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили в ванной постороннего мужчину.

Неизвестного задержали и доставили в отдел полиции. Злоумышленником оказался ранее судимый 44-летний житель Кавказского района. Мужчина пояснил, что накануне вечером в состоянии алкогольного опьянения решил совершить кражу. Он разбил окно, проник в дом и украл вещи, часть из которых надел на себя. Но после этого горе-вор уснул.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Он может провести за решеткой шесть лет. На период предварительного следствия задержанного заключили под стражу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.