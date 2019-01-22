В Краснодарском крае прошли мероприятия в память о Ленине

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-22T13:06:56+03:00

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21 января, в день 95-й годовщины со дня смерти Владимира Ильича Ленина, коммунисты и сторонники КПРФ в Краснодарском крае почтили память основателя первого в мире социалистического государства.

В Краснодаре утром делегация краевых Комитетов КПРФ и ЛКСМ РФ возложила цветы к памятнику В.И. Ленину у дворца культуры железнодорожников. Затем активисты с флагами и плакатами собрались у памятника вождю, расположенному в Вишняковском сквере. К собравшимся с короткой речью обратился секретарь краевого Комитета КПРФ, депутат Заксобрания края Г.Д. Шабунин. Он напомнил присутствующим о том, что Ленину удалось создать первое в мире государство, построенное на идеях всеобщего равенства и братства, о выдающемся вкладе Владимира Ильича в развитие общества, государственного строительства, международных отношений. Затем краснодарцы возложили цветы к подножию памятника. А далее были развернуты транспаранты с социально-экономическими и политическими лозунгами.

Активисты Брюховецкого районного отделения КПРФ возложили цветы к памятнику Ленину в центре станицы и распространили более 500 листовок информационного бюллетеня «Набат» среди жителей района.

Подготовили свои листовки и коммунисты города-курорта Анапа. Они раздавали их у памятника вождю мирового пролетариата. Затем возложили цветы к подножию памятника.

Коммунисты Белореченского районного отделения КПРФ возложили цветы к памятнику Ленина, а также провели два открытых урока в школах города.

Апшеронские коммунисты принесли цветы сразу к четырем памятникам.

Коротким митингом и возложением цветов почтили память вождя в Армавире.

Коммунисты Геленджика организовали для жителей города в библиотеке круглый стол на тему «Ленин и современность», а затем возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.

У трех памятников Ленину живые красные гвоздики появились в Гулькевичском районе. Так память вождя почтили местные коммунисты.

Коммунисты Лабинска с красными флагами прошли по центральной улице города к памятнику основателю Советского государства. Там были возложены живые цветы. Во время шествия звучала музыка, привлекая внимание прохожих.

Пятнадцать памятников В.И. Ленину, проводя своего рода автопробег, объехали коммунисты Славянска-на-Кубани. И везде к подножиям были возложены цветы.

Коммунисты Кавказского отделения КПРФ принесли живые цветы к шести памятникам Владимиру Ильичу Ленину.

Курганинские коммунисты возложили цветы к четырем памятникам.

В Мостовском районе коммунисты принесли цветы к шести памятникам вождю.

Также у шести памятников Ленину в Приморско-Ахтарском районе в день памяти появились красные гвоздики.

Новороссийские коммунисты в этот день почтили память Ленина, возложив цветы к подножию нескольких памятников.

К пяти памятникам вождю мирового пролетариата принесли цветы коммунисты Темрюка.

На центральной площади станицы Ленинградской коммунисты провели митинг, посвященный памятной дате, и возложили цветы к памятнику.

В станице Тбилисской у памятника был организован пикет, а также были возложены цветы.

Сочинские коммунисты принесли живые цветы к двум памятникам Ленину.

Также возложением цветов коммунисты и сторонники партии почтили память Владимира Ильича в Выселковском, Новокубанском, Усть-Лабинском, Щербиновском районах, в Тимашевске и Тихорецке.