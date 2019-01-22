Кубанские артисты и активисты краевого отделения КПРФ приняли участие в Фестивале единения братских народов в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-22T13:11:52+03:00

Гости и хозяева обменивались мнениями о событиях прошлого и о современных проблемах

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В Ростове-на-Дону в большом зале Музыкального театра прошел Международный творческий фестиваль единения братских народов, посвященный 365-летию Переяславской Рады, принявшей решение о воссоединении Украины с Россией.

Огромную поддержку в проведении культурного форума, идея которого принадлежит руководству КПРФ, оказали художественные коллективы и исполнители из многих регионов Юга России и Северного Кавказа. Это – Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков им. В. Квасова, ансамбль «Воронежские девчата» Воронежской областной государственной филармонии, Государственный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» Краснодарской филармонии им. Г. Пономаренко, вокально-хореографический ансамбль «Слобода» Ставропольской государственной филармонии, Калмыцкий хореографический ансамбль «Тюльпан», ансамбль «Ритмы гор» из Северной Осетии-Алании, академический ансамбль песни и танца «Донбасс» и другие.

На фестивале присутствовали и делегации партийно-патриотической общественности – из этих и других регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики.

Участников и зрителей фестиваля приветствовали депутаты фракции КПРФ Государственной Думы: первый заместитель Председателя ЦК партии Д.Г. Новиков, первый заместитель руководителя фракции, первый секретарь Ростовского обкома КПРФ Н.В. Коломейцев, народный артист России и Украины, кинорежиссер В.В. Бортко, секретарь ЦК по национальной политике К.К. Тайсаев.

Из Краснодарского края прибыли представители краевого отделения КПРФ: руководитель делегации – депутат Государственной Думы, первый секретарь краевого Комитета партии Н.И. Осадчий, депутаты Заксобрания края – секретарь крайкома Г.Д. Шабунин и член Бюро крайкома И.А. Жилищиков, а также секретарь крайкома КПРФ А.М. Сафронов и член Бюро О.В. Кунда.

Перед фестивалем, в перерыве и по завершении работы шло живое общение активистов. Гости и хозяева обменивались мнениями о событиях прошлого и о современных проблемах.

— Фестиваль, прежде всего, показал высочайший уровень художественного мастерства артистов, творческих коллективов. Всех поразило разностороннее творчество, высокое качество исполнения, продемонстрированное артистами ансамбля из Донбасса, прибывшего оттуда, где уже несколько лет идет война, – сказал по окончании мероприятия Н.И. Осадчий. – В то же время, нисколько не преувеличивая, не могу не отметить, что самой высокой точкой, – как в исполнительском, так и в эмоциональном плане, – стало выступление наших земляков из «Кубанской казачьей вольницы». Эта «кубанская сотня» не обманула ожиданий зрителей, поднявшихся в едином порыве, чтобы приветствовать мастеров искусства…

Но самое главное – в другом: фестиваль наглядно показал множество культурных, духовных нитей, по-прежнему связывающих расколотые ныне части единого народа, вопреки политике русофобии и антисоветизма, вопреки бандеровщине и нацизму в современном государстве Украина. Это значит, что перспектива воссоединения, новой Переяславской Рады, есть, и мы обязаны делать все для того, чтобы этот день наступил, как можно, быстрее!