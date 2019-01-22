В Каневском районе мужчины похитили местного жителя

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-22T13:13:27+03:00

По их мнению, он распространял сплетни о сестре одного из фигурантов

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В Каневском районе следователи предъявили обвинение 27-летнему жителю Владимирской области и 34-летнему кубанцу. Они подозреваются в похищении 47-летнего мужчины, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (п.«а,в» ч.2 ст.126 УК РФ).

По версии следствия, 28 декабря прошлого года злоумышленники, распивая алкоголь в доме по улице Мира в хуторе Албаши, договорились похитить 47-летнего мужчину. По их мнению, он распространял сплетни о сестре одного из фигурантов дела.

Они приехали на автомобиле марки ВАЗ 2106 к его дому, который находится в том же населенном пункте. Они вошли туда, заметили хозяина и стали бить его по различным частям тела. После они вытащили потерпевшего на улицу, поместили в багажник и уехали. Сожительница мужчины стала очевидцем происшествия и сообщила об этом в полицию.

Злоумышленники отвезли мужчину к своему дому, приволокли его в летнюю кухню. Они продолжили его бить и предъявлять свои обвинения по поводу сестры.

После мужчину вновь погрузили в багажник и повезли в сторону станицы Новодеревянковской. По пути машину заметили полицейские, которые освободили потерпевшего и задержали злоумышленников.

- Обвиняемые находятся под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.