2019-01-22T13:32:11+03:00
Происшествия

На Кубани расследуют уголовное дело о похищении человека

В преступлении обвиняют местного жителя и гостя из Владимирской области
Максим ОСОКИН
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Фото: sledcom.ruФото: sledcom.ru
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Следственный отдел СКР по Каневскому району предъявил обвинение 34-летнему жителю Кубани и 27-летнему уроженцу Владимирской области по статье «Похищение человека по предварительному сговору, с применением насилия».

- 28 декабря 2018 года злоумышленники распивали спиртные напитки в доме, расположенном в хуторе Албаши. Там они спланировали похищение 47-летнего местного жителя, которого подозревали в распространении недостоверных сведений о сестре одного из мужчин, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После этого злоумышленники проехали к дому потерпевшего на автомобиле ВАЗ 2106. Войдя в жилище, они избили хозяина, вытащили его на улицу и поместили в багажное отделение машины. Сожительница потерпевшего не обнаружила мужчину, когда вернулась домой, и обратилась с заявлением в полицию.

Тем временем злоумышленники отвезли потерпевшего к себе домой, где продолжили избиение, а затем, вновь погрузив мужчину в багажник, отправились на автомобиле в сторону станицы Новодеревянковской.

Во время поездки их автомобиль был замечен и остановлен сотрудниками полиции, которые освободили потерпевшего и задержали злоумышленников. Сейчас мужчины находятся под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

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