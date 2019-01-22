На Кубани продолжают усиленный поиск истины

СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-22T14:00:42+03:00

В 2019 году в Краснодарском крае высадят более 2 тыс. га. новых виноградников

Изменить размер текста: A A

Краснодарские аграрии продолжат увеличивать площадь виноградников. Только в 2019 году запланирована высадка новых саженцев более чем на 2,2 тысячах га. Таким образом, общая площадь виноградников на Кубани достигнет 25,8 тыс. га.

- Виноградарство и виноделие на Кубани развивается стремительными темпами. Это стало возможным благодаря мощной господдержке отрасли. В 2019 году объем инвестиций из краевого и федерального бюджетов превысит 700 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Отметим, в 2018 году в Краснодарском крае заложили 2,1 тыс. гектаров новых виноградников, а также на 10% увеличили объем производимого вина, по сравнению с 2017-м. Помимо прочего, значительно вырос экспорт алкогольного напитка, достигнув показателя в 305 тыс. декалитров.

Сейчас Кубань выращивает почти 45% всего винограда в России. В минувшем году удалось собрать почти 210 тысяч тон «янтарной ягоды».