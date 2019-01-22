2019-01-22T14:36:47+03:00
Общество

В Новороссийске горит жилой дом

Спасатели эвакуировали 120 человек [фото, видео]
Максим ОСОКИН
Поделиться:
В Новороссийске в жилом доме произошел пожарВ Новороссийске в жилом доме произошел пожарФото: Пауль ГУРИН
Изменить размер текста:

В Новороссийске в многоквартирном доме по улице Рубина 3 загорелась квартира, расположенная на последнем этаже.

В Новороссийске в жилом доме произошел пожар Фото: Пауль ГУРИН

В Новороссийске в жилом доме произошел пожарФото: Пауль ГУРИН

- В 12.37 на пульт диспетчера 01 Новороссийского ПСГ поступила заявка о пожаре в многоквартирном доме на улице Рубина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В Новороссийске в жилом доме произошел пожар Фото: Пауль ГУРИН

В Новороссийске в жилом доме произошел пожарФото: Пауль ГУРИН

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через 4 минуты после вызова. С огнем борются, в частности, 4 автоцистерны, автолестница, 2 звена газодымозащитной службы и 3 ствола «Дельта».

В Новороссийске в жилом доме произошел пожар Фото: Пауль ГУРИН

В Новороссийске в жилом доме произошел пожарФото: Пауль ГУРИН

Площадь пожара оценивается в 150 квадратных метра. Из здания и близстоящих домов спасатели эвакуировали 120человек. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

В Новороссийске в жилом доме произошел пожар Фото: Пауль ГУРИН

В Новороссийске в жилом доме произошел пожарФото: Пауль ГУРИН

- На месте сейчас работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы нашего ведомства. Причину установят по завершению всех необходимых процедур, - добавляют в ГУ МЧС по региону.

Пожар в Новороссийске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодар съехались боксеры со всей страны
В администрации Кубани появится новое управление
В Краснодаре завершили важный этап строительства коллектора по ул. Петра Метальникова
В Кропоткине задержали подозреваемого в убийстве
Краснодарец выиграл в лотерею квартиру стоимостью 3,5 млн рублей
Набережную Геленджика очистили по решению суда
На Кубани продолжают усиленный поиск истины
На Кубани расследуют уголовное дело о похищении человека
В Каневском районе мужчины похитили местного жителя
Кубанские артисты и активисты краевого отделения КПРФ приняли участие в Фестивале единения братских народов в Ростове-на-Дону
В Краснодарском крае прошли мероприятия в память о Ленине
На Кубани мужчина залез в соседский дом, надел чужие вещи и уснул
В Краснодаре откроется выставка литографий Марка Шагала
Краснодарским школьникам предлагают заглянуть в будущее
На Кубани задержали подозреваемых в мошенничестве
В Сочи в нескольких районах ограничили объем подачи воды
Ямочный ремонт дорог начался на улицах Краснодара
В пригороде Краснодара отключат свет
В Сочи задержали подростков, которые катались на сцепке поезда
В Сочи парень упал в горную реку, когда искал свой квадрокоптер
В Тимашевском районе за ложное сообщение о готовящемся взрыве осудили 58-летнего мужчину
На Кубани чиновницу подозревают в незаконной выдаче разрешения на строительство
В Краснодаре снова будут ремонтировать Тургеневский мост
В Новороссийске за взятку в 530 тысяч рублей задержали чиновника
Некоторые улицы Краснодара подтопило после ночного дождя