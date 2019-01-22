В Новороссийске горит жилой дом

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-22T14:36:47+03:00

В Новороссийске в жилом доме произошел пожар Фото: Пауль ГУРИН

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В Новороссийске в многоквартирном доме по улице Рубина 3 загорелась квартира, расположенная на последнем этаже.

В Новороссийске в жилом доме произошел пожарФото: Пауль ГУРИН

- В 12.37 на пульт диспетчера 01 Новороссийского ПСГ поступила заявка о пожаре в многоквартирном доме на улице Рубина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В Новороссийске в жилом доме произошел пожарФото: Пауль ГУРИН

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через 4 минуты после вызова. С огнем борются, в частности, 4 автоцистерны, автолестница, 2 звена газодымозащитной службы и 3 ствола «Дельта».

В Новороссийске в жилом доме произошел пожарФото: Пауль ГУРИН

Площадь пожара оценивается в 150 квадратных метра. Из здания и близстоящих домов спасатели эвакуировали 120человек. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

В Новороссийске в жилом доме произошел пожарФото: Пауль ГУРИН

- На месте сейчас работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы нашего ведомства. Причину установят по завершению всех необходимых процедур, - добавляют в ГУ МЧС по региону.