Набережную Геленджика очистили по решению суда

СЕГОДНЯ 14:41 2019-01-22T14:41:40+03:00

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В Геленджике завершилось противостояние судебных приставов и кооператива «Морской». Оно началось еще в 2017 году, когда администрация города-курорта выиграла в суде тяжбу с кооперативом. В итоге «Морской» обязали освободить несколько земельных участков, расположенных по улице Революционная, общей площадью 2,5 тысячи кв.м. от плавсредств, снести административное здание и демонтировать забор по периметру участков. Исполнение решение суда было возложено на городской отдел судебных приставов.

- Члены кооператива в течении 2018 года несколько раз безуспешно пытались оспорить решение суда, а затем просто игнорировали решение. Чтобы принудить руководство «Морского» к этому, объект обесточили, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Летом 2018 года административное здание кооператива снесли, а недавно демонтировали забор и вывезли плавсредства и другое движимое имущество членов «Морского».