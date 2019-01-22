2019-01-22T14:41:40+03:00
Общество

Набережную Геленджика очистили по решению суда

От лодок и самостроев кооператива «морской» освободили пешеходную зону
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краюФото пресс-службы УФССП России по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

В Геленджике завершилось противостояние судебных приставов и кооператива «Морской». Оно началось еще в 2017 году, когда администрация города-курорта выиграла в суде тяжбу с кооперативом. В итоге «Морской» обязали освободить несколько земельных участков, расположенных по улице Революционная, общей площадью 2,5 тысячи кв.м. от плавсредств, снести административное здание и демонтировать забор по периметру участков. Исполнение решение суда было возложено на городской отдел судебных приставов.

- Члены кооператива в течении 2018 года несколько раз безуспешно пытались оспорить решение суда, а затем просто игнорировали решение. Чтобы принудить руководство «Морского» к этому, объект обесточили, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Летом 2018 года административное здание кооператива снесли, а недавно демонтировали забор и вывезли плавсредства и другое движимое имущество членов «Морского».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодар съехались боксеры со всей страны
В администрации Кубани появится новое управление
В Краснодаре завершили важный этап строительства коллектора по ул. Петра Метальникова
В Кропоткине задержали подозреваемого в убийстве
Краснодарец выиграл в лотерею квартиру стоимостью 3,5 млн рублей
В Новороссийске горит жилой дом
На Кубани продолжают усиленный поиск истины
На Кубани расследуют уголовное дело о похищении человека
В Каневском районе мужчины похитили местного жителя
Кубанские артисты и активисты краевого отделения КПРФ приняли участие в Фестивале единения братских народов в Ростове-на-Дону
В Краснодарском крае прошли мероприятия в память о Ленине
На Кубани мужчина залез в соседский дом, надел чужие вещи и уснул
В Краснодаре откроется выставка литографий Марка Шагала
Краснодарским школьникам предлагают заглянуть в будущее
На Кубани задержали подозреваемых в мошенничестве
В Сочи в нескольких районах ограничили объем подачи воды
Ямочный ремонт дорог начался на улицах Краснодара
В пригороде Краснодара отключат свет
В Сочи задержали подростков, которые катались на сцепке поезда
В Сочи парень упал в горную реку, когда искал свой квадрокоптер
В Тимашевском районе за ложное сообщение о готовящемся взрыве осудили 58-летнего мужчину
На Кубани чиновницу подозревают в незаконной выдаче разрешения на строительство
В Краснодаре снова будут ремонтировать Тургеневский мост
В Новороссийске за взятку в 530 тысяч рублей задержали чиновника
Некоторые улицы Краснодара подтопило после ночного дождя