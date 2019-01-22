2019-01-22T15:03:33+03:00
Общество

Краснодарец выиграл в лотерею квартиру стоимостью 3,5 млн рублей

Счастливый билет он приобрел в одном из отделений Почты России
Максим ОСОКИН
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Жители Кубани становятся миллионерами благодаря Почте РоссииЖители Кубани становятся миллионерами благодаря Почте России
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Житель Краснодара выиграл в новогоднем тираже «Жилищной лотереи» квартиру, стоимость которой составляет 3,5 млн рублей. Еще 20 счастливчиков, проживающих на Кубани, стали победителями последнего в 2018 году тиража «Русского лото», выиграв от 30 тысяч до 1 млн рублей.

- Общая сумма выигрышей тех, кто приобрел билеты новогодних тиражей в отделениях Почты России, составила почти 11 млн рублей. Пятеро жителей Краснодарского края смогли стать богаче на 1 млн рублей благодаря победе в лотерее «Русское лото», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Почты России.

Стоит отметить, что в 2018 году по лотерейным билетам, приобретенным в почтовых отделениях Краснодарского края, выплачено 25 млн рублей. Также в минувшем году житель Ейского района стал миллионером , выиграв сразу 2 млн рублей.

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