2019-01-22T15:27:33+03:00
Происшествия

В Кропоткине задержали подозреваемого в убийстве

Мужчина уже дает признательные показания
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Вечером 21 января 2019 года в управление МВД по Кавказскому району Краснодарского края обратилась местная жительница. Она заявила об исчезновении своего 26-летнего супруга. По словам женщины, ее муж собирался продать автомобиль и сообщил ей, что ожидает покупателя с крупной суммой денег. После этого телефон мужчины замолчал.

- По факту обращения сотрудники полиции незамедлительно возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, утром 20 января 2019 года житель Кропоткина на автомобиле «Хендэ Солярис» поехал на авторынок с целью продажи транспортного средства. Там он познакомился с 24-летним жителем Гулькевического района, который якобы намеревался приобрести автомобиль. Чтобы оценить состояние машины, псевдопокупатель предложил проехать на ней до одного из карьеров в Гулькевичском районе. Там злоумышленник предложил владельцу авто выйти на улицу и дождаться его брата, который должен привезти деньги. Оба мужчины вышли на улицу, где подозреваемый произвел в потерпевшего из ружья, которое до этого прятал при себе. В результате 26-летний мужчина скончался на месте. Затем преступник выбросил ружье, погрузил тело в багажник и отвез его к соседнему карьеру, где закопал, чтобы скрыть улики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Сейчас он заключен под стражу и дает признательные показания.

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