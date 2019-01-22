2019-01-22T15:58:50+03:00
Общество

В Краснодаре завершили важный этап строительства коллектора по ул. Петра Метальникова

Он позволит избежать ставших традиционных подтоплений Музыкального микрорайона
Максим ОСОКИН
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фото: пресс-служба администрации Краснодарафото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре специалисты соединили два участка канализационной трубы – по ул. Российской и ул. Петра Метальникова. Это событие стало важным этапом в строительстве коллектора, который будет отводить дождевую воду и поможет избежать печально известных подтоплений, которыми славится Музыкальный микрорайон.

— Сейчас специалисты проводят армирование трубы. Затем будет восстановлено дорожное покрытие и проведено благоустройство территории. Движение транспорта по ул. Петра Метальникова, перекрытое ранее, планируют восстановить до конца января, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, масштабные работы по строительству коллектора была возобновлена в октябре 2018 года. До середины 2019-го планируется завершение главных этапов работ и запуск системы ливнеотведения северной и северо-восточной части Краснодара. Она позволит избежать подтоплений улиц Московской, Российской, Уссурийской, Восточно-Кругликовской и Петра Метальникова.

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