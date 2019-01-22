В администрации Кубани появится новое управление

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-22T16:33:26+03:00

Оно будет контролировать исполнение нацпроектов в регионе

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В Администрации Краснодарского края создадут новое спецуправление. Оно займется контролем хода исполнения приоритетных национальных проектов и майских указов президента.

- Владимир Путин поставил задачу, в частности, обеспечить рост численности населения, добиться роста продолжительности жизни в стране до 78-ми лет, а также снизить уровень бедности в два раза. Кубань будет стремиться к выполнению 12 национальных проектов и реализации 42-х региональных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Новое управление в администрации Кубани, в первую очередь, займется разработкой и утверждением паспортов приоритетных проектов, которые необходимо окончательно утвердить до 1 марта 2019 года.

Власти Кубани поставили задачу вывести регион в лидеры по реализации проектов, в ходящих в национальную программу, рассчитанную до 2030 года.