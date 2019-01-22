В Краснодар съехались боксеры со всей страны

СЕГОДНЯ 16:53 2019-01-22T16:53:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском Дворце спорта «Олимп» 22 января 2019 года стартовали XV Всероссийские соревнования по боксу класса «А». В турнире «Кубок «Спартака», который продлится до 26 января, примут участие более 130 боксеров в звании не ниже кандидата в мастера спорта из 20 регионов России.

- В столицу Кубани приехали победители и призеры первенств России и международных турниров. Свои регионы представляют спортсмены из Астрахани, Москвы, республик Северного Кавказа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

С 22 по 26 января в ДС «Олимп» за 13 комплектов наград будут бороться мужчины (в десяти весовых категориях) и женщины (в трех). Полуфинальные поединки состоятся 25 января, а на следующий день определяться победители турнира.

Добавим, «Кубок «Спартака» проводится в Краснодаре с 2004 года.

Вход на соревнования — свободный.