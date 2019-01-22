На кубанское здравоохранение до 2024 года потратят более 17,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:53 2019-01-22T18:35:25+03:00

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На развития сферы здравоохранения в Краснодарском крае до 2024года направят свыше 17,5 млрд. рублей. Одна из статей расходов – расширение сети офисов врачей общей практики. Сегодня на территории края функционируют 254 ВОПа, а к 2021 их количество должно увеличится до 300. Помимо этого, в числе приоритетных задач: привлечение населения к прохождению профосмотров и упрощение процедуры записи к врачам.

- Также запланировано масштабное оснащение медучреждений Кубани современным высокотехнологичным оборудованием. Региональные сосудистые центры получат новые ангиографы, аппараты МРТ и оборудование для реабилитации, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Помимо этого, на в Краснодаре построят лечебно-диагностический корпус детской краевой клинической больницы на 460 мест. Также в регионе реализуют проект по созданию единой информационной системы, которая объединит все медучреждения края. Это позволит значительно повысить уровень доступности сервисов и телемедицины.