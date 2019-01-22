На Кубани реализуют проект по сохранению лесов

СЕГОДНЯ 18:02 2019-01-22T18:02:19+03:00

За 6 лет на эти цели потратят почти 1 млрд. рублей

Изменить размер текста: A A

На Кубани в 2019 году стартует региональный проект «Сохранение лесов Краснодарского края». Его главной задачей является увеличение площади лесов. За шесть лет, на который рассчитан проект, на его реализацию направят около 1 млрд. рублей из федерального и регионального бюджетов.

- В ближайших планах – восстановление за 2 года 440 гектаров лесов на Кубани. Для этого планируется ежегодно выращивать порядка 400 тысяч деревьев и заготавливать почти 1,5 тонны необходимых семян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов.

Также проект предусматривает модернизацию материально-технической базы «Краевого лесопожарного центра» и управления «Краснодарлес». В 2019 году на закупку пожарных цистерн, лесопатрульных комплексов и автомобилей повышенной проходимости и другой спецтехники потратят более 50,5 млн рублей. Средства на эти приобретения поступят из федерального бюджета.