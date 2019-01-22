На Кубани откроют три филиала библиотеки для слепых

СЕГОДНЯ 18:42 2019-01-22T18:42:58+03:00

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В Краснодарском крае реализуют проект, который поможет слепым и слабовидящим жителям региона читать любимые книги. В его рамках в 2019 году в Анапе, Крымске и Кропоткине откроют три филиала специализированной библиотеки.

– Здесь будут ждать инвалидов по зрению, слабовидящих, специалистов общественных организаций и предприятий Всероссийского общества слепых, сотрудников социальных служб, а также педагогов специализированных школ и детских садов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства образования.

Отметим, в Краснодарском крае работает краевая библиотека для слепых имени А.П. Чехова. Она является крупнейшим подобным учреждением в стране. Услугами библиотеки пользуются 7,5 тысяч инвалидов по зрению, проживающих на Кубани. Уже функционируют филиалы библиотеки в Армавире, Ейске, Лабинске. В минувшем году подобные учреждения появились в Новороссийске, Тихорецке и Геленджике.

Посетители филиалов пользоваться литературой на специальных носителях, аудиокнигами, тактильными печатными изданиями и цифровой аппаратурой.