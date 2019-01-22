В 2019 году на Кубани реализуют более 100 инвестпроектов

СЕГОДНЯ 19:45 2019-01-22T19:45:33+03:00

Это позволит создать в регионе свыше 7 тысяч новых рабочих мест

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В Краснодарском крае в 2019 году планируется реализация порядка 140 инвестиционных проектов. Это даст региону дополнительно свыше 7 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проекты превысит 230 млрд. рублей.

- Чтобы улучшить инвестиционный климат и способствовать развитию предпринимательства, в Краснодарском крае планируется упрощать процедуры ведения и механизмы контроля малого и среднего бизнеса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Сообщается, что власти края планируют облегчить процедуру регистрации предприятий, сократить сроки рассмотрения заявок на реализацию инвестиционных проектов, обеспечить максимальную доступность бизнеса к инструментам поддержки.

Помимо прочего, откроется новый инвестиционный портал Краснодарского края с расширенными сервисами для инвесторов.