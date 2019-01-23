В Новороссийске потушили пожар в жилом доме
В Новороссийске здание на улице Рубина загорелось днем 22 января около 12:30. Первые пожарные прибыли на место происшествия уже в 12:42. Они выяснили, что горит деревянная мансарда здания на площади 150 квадратных метров. Огонь распространился по крыше дома.
В Новороссийске потушили пожар в жилом домеФото: Пауль ГУРИН
- В 15:17 открытое горение удалось ликвидировать, в 18:50 — полностью ликвидировать пожар, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Всех жителей дома эвакуировали. К счастью, никто не пострадал. В пункте временного размещения находятся девять человек.
В Новороссийске потушили пожар в жилом домеФото: Пауль ГУРИН
На месте ЧП работали 23 спасателя, четыре автоцистерны и одна автолестница.
Пожар в Новороссийске.