СЕГОДНЯ 07:14 2019-01-23T07:26:40+03:00

В Новороссийске потушили пожар в жилом доме Фото: Пауль ГУРИН

Шесть часов спасатели боролись с огнем

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В Новороссийске здание на улице Рубина загорелось днем 22 января около 12:30. Первые пожарные прибыли на место происшествия уже в 12:42. Они выяснили, что горит деревянная мансарда здания на площади 150 квадратных метров. Огонь распространился по крыше дома.

В Новороссийске потушили пожар в жилом домеФото: Пауль ГУРИН

- В 15:17 открытое горение удалось ликвидировать, в 18:50 — полностью ликвидировать пожар, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всех жителей дома эвакуировали. К счастью, никто не пострадал. В пункте временного размещения находятся девять человек.

В Новороссийске потушили пожар в жилом домеФото: Пауль ГУРИН

На месте ЧП работали 23 спасателя, четыре автоцистерны и одна автолестница.