Иран представил 7 инвестиционных проектов для реализации на Кубани

СЕГОДНЯ 07:29 2019-01-23T07:29:52+03:00

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Иранские бизнесмены планируют реализовать семь инвестиционных проектов на территории Краснодарского края. На встрече, которая прошла в краевой столице, обсуждали сотрудничество в области сельского хозяйства.

Представители Ирана планируют построить в крае ряд производств: по солению, обжарке и фасовке орехов, сухофруктов, семечек, кофе и выпуску кофейных напитков, по упаковке косметики. Полученную продукцию они собираются распространять по торговым сетям региона.

- Общий объем финансирования для создания производств по переработке сельхозпродукции, строительства логистического центра и овощехранилища на первом этапе составит около 1 миллиард рублей, - рассказали «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Департамент потребительской сферы края детально изучит все предложенные проекты, потому что регион заинтересован в расширении экономического взаимодействия с Исламской Республикой Иран.