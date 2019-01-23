Иран представил 7 инвестиционных проектов для реализации на Кубани
Иранские бизнесмены планируют реализовать семь инвестиционных проектов на территории Краснодарского края. На встрече, которая прошла в краевой столице, обсуждали сотрудничество в области сельского хозяйства.
Представители Ирана планируют построить в крае ряд производств: по солению, обжарке и фасовке орехов, сухофруктов, семечек, кофе и выпуску кофейных напитков, по упаковке косметики. Полученную продукцию они собираются распространять по торговым сетям региона.
- Общий объем финансирования для создания производств по переработке сельхозпродукции, строительства логистического центра и овощехранилища на первом этапе составит около 1 миллиард рублей, - рассказали «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Департамент потребительской сферы края детально изучит все предложенные проекты, потому что регион заинтересован в расширении экономического взаимодействия с Исламской Республикой Иран.