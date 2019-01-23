ХК «Сочи» отправил нападающего Александра Полунина в фарм-клуб

СЕГОДНЯ 07:48 2019-01-23T07:48:48+03:00

В последнее время не получал места в составе основной команды

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- Хоккейный клуб «Сочи» отправил нападающего Александра Полунина в фарм-клуб, - об этом рассказали на официальном сайте команды.

В последнее время он не получал места в составе основной команды, и теперь в рамках договора о спортивном сотрудничестве будет играть за клуб ВХЛ «Рязань».

В нынешнем сезоне КХЛ Александр Полунин принял участие в 46 матчах, забросил в них три шайбы, отдал семь результативных передач и получил 26 минут штрафного времени. Его показатель полезности «-11».

Также в клубе сообщили о том, что защитник Зият Пайгин получил небольшое повреждение на выездной встрече с «Авангардом». Из-за этого он был включён в список травмированных. В лазарет попал и Никита Точицкий, которому не удалось доиграть матч с «Сибирью» из-за травмы.