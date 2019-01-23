В Сочи машина сбила подростка на «зебре»
В Сочи вечером 22 января на улице Калараш произошла авария.
По предварительным данным, около 18:30 неустановленный водитель на автомобиле, сдавая назад, сбил подростка, который переходил проезжую часть по «зебре».
Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, не сообщив о случившемся сотрудникам полиции.
- В результате аварии пострадал подросток. Юного пешехода с ушибом мягких тканей бедра доставили в больницу. Врачи назначили ему амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Обстоятельства аварии выясняются. Полиция разыскивает сбежавшего с места происшествия водителя.
Напомним, в Краснодаре мужчина с топором набросился на машину на «зебре». Его неадекватное поведение попало на видео.