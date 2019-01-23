2019-01-23T08:00:52+03:00
Происшествия

В Сочи машина сбила подростка на «зебре»

Водитель скрылся с места происшествия
Александра ПОДУШКО
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Фото: ОГИБДД УВД по городу СочиФото: ОГИБДД УВД по городу Сочи
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В Сочи вечером 22 января на улице Калараш произошла авария.

По предварительным данным, около 18:30 неустановленный водитель на автомобиле, сдавая назад, сбил подростка, который переходил проезжую часть по «зебре».

Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, не сообщив о случившемся сотрудникам полиции.

- В результате аварии пострадал подросток. Юного пешехода с ушибом мягких тканей бедра доставили в больницу. Врачи назначили ему амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Обстоятельства аварии выясняются. Полиция разыскивает сбежавшего с места происшествия водителя.

Напомним, в Краснодаре мужчина с топором набросился на машину на «зебре». Его неадекватное поведение попало на видео.

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