Еще один МФЦ откроют в Краснодаре
Дополнительный многофункциональный центр откроют в Краснодаре. Это обсудили 22 января на очередном совещании в Законодательном собрании края.
- Сейчас в регионе работает 57 крупных офисов МФЦ и 286 подразделений. Среднее время ожидания приема в них не более 15 минут. Исключением является лишь центр, расположенный в ТРЦ «Красная площадь», - сообщили в пресс-службе ЗСК.
Поэтому, чтобы разгрузить отделение, расположенное в Прикубанском округе, было принято решение о возведении еще одного многофункционального центра.
Об этом заявил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков на планерке в ЗСК.
- Любые недостатки в работе МФЦ крайне негативно сказываются на населении. Поэтому очень важно, чтобы оперативно предпринимались все меры по их устранению, - подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко.