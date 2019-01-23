2019-01-23T08:14:33+03:00
Общество

Еще один МФЦ откроют в Краснодаре

Он начнет работать в Прикубанском округе
Александра ПОДУШКО
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Еще один МФЦ откроют в КраснодареЕще один МФЦ откроют в КраснодареФото: Архив "КП"
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Дополнительный многофункциональный центр откроют в Краснодаре. Это обсудили 22 января на очередном совещании в Законодательном собрании края.

- Сейчас в регионе работает 57 крупных офисов МФЦ и 286 подразделений. Среднее время ожидания приема в них не более 15 минут. Исключением является лишь центр, расположенный в ТРЦ «Красная площадь», - сообщили в пресс-службе ЗСК.

Поэтому, чтобы разгрузить отделение, расположенное в Прикубанском округе, было принято решение о возведении еще одного многофункционального центра.

Об этом заявил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков на планерке в ЗСК.

- Любые недостатки в работе МФЦ крайне негативно сказываются на населении. Поэтому очень важно, чтобы оперативно предпринимались все меры по их устранению, - подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

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