СЕГОДНЯ 08:34 2019-01-23T09:39:44+03:00

В Горячем Ключе у двух местных жителей обнаружили 6 килограммов марихуаны Фото: Архив "КП"

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Сотрудники УФСБ во время оперативно-розыскной и следственной работы обнаружили у двух жителей Горячего Ключа шесть килограммов марихуаны.

Наркотик нашли в частных домовладениях курорта. Запрещенное вещество изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это марихуана.

Фото: администрация Горячего Ключа

Выяснилось, что злоумышленники хотели распространять ее в городе и на территории всего края.

- В отношении двух жителей курорта возбуждены уголовные дела за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, а также за изъятие во время следствия запрещенных веществ в крупном размере, - сообщили "Комсомольской правде"- Кубань" в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Напомним, в Успенском районе у местного жителя нашли два свертка с синтетическим наркотиком. Мужчина может провести за решеткой 10 лет.