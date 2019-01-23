2019-01-23T08:55:18+03:00
Общество

Жителям Кубани предложили снизить потребление сахара

Этот вопрос обсудили 22 января на заседании рабочей группы комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения
Александра ПОДУШКО
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутаты предложили жителям Краснодарского края снизить потребление сахара.

Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в крае и в стране - на первом месте. Эти заболевания связаны, в том числе с рационом питания человека, с употреблением в пищу продуктов, содержащих большое количество сахара.

- Более 180 тысячи кубанцев имеют диагноз «сахарный диабет», около 1 миллиона жителей региона находятся в зоне риска, - рассказали в пресс-службе ЗСК.

На заседании депутаты обсудили возможные варианты решения проблемы. Один из проектов, суть которого заключается в отсутствии общего доступа к сахару в точках общепита.

Создана межведомственная рабочая группа по итогам совещания. Она будет привлекать волонтеров к разъяснительной работе о важности правильного питания и здорового образа жизни.

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