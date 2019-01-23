В парке «Россия – Моя история» расскажут о Сталинградской битве
В парке «Россия – Моя история» пройдет тематическая лекция. 2 февраля гостям мероприятия расскажут о Сталинградской битве.
Напомним, что это одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Битва положила начало коренному перелому, она стала масштабным поражением вермахта.
- Все желающие приглашаются 2 февраля в 14:00 на урок в музее «Великая победа на берегах Волги!», который будет проведен в экспозициях выставки специалистом Исторического парка Максимовым Ильей Николаевичем, - сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры.
Лектор расскажет о целях и планах воюющих сторон, о соотношениях сил, мерах, предпринятых для защиты города, о главных событиях битвы за Сталинград, а также о ее итогах.
Парк «Россия – Моя история» находится по адресу: улица Конгрессная, 2. Вход на лекцию платный.