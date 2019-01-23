2019-01-23T09:35:35+03:00
Общество

В парке «Россия – Моя история» расскажут о Сталинградской битве

Мероприятие состоится 2 февраля
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба краевого министерства культуры.Фото: пресс-служба краевого министерства культуры.
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В парке «Россия – Моя история» пройдет тематическая лекция. 2 февраля гостям мероприятия расскажут о Сталинградской битве.

Напомним, что это одно из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Битва положила начало коренному перелому, она стала масштабным поражением вермахта.

- Все желающие приглашаются 2 февраля в 14:00 на урок в музее «Великая победа на берегах Волги!», который будет проведен в экспозициях выставки специалистом Исторического парка Максимовым Ильей Николаевичем, - сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры.

Лектор расскажет о целях и планах воюющих сторон, о соотношениях сил, мерах, предпринятых для защиты города, о главных событиях битвы за Сталинград, а также о ее итогах.

Парк «Россия – Моя история» находится по адресу: улица Конгрессная, 2. Вход на лекцию платный.

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