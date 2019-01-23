2019-01-23T09:50:10+03:00
Общество

На Кубани в 2019 году увеличат экспорт продукции АПК

Его планируется нарастить до 2,3 миллиардов долларов
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба краяФото: пресс-служба края
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- Развитие экспортного потенциала края обсудили 22 января на совещании по вопросам исполнения майских указов президента. Его провел губернатор Вениамин Кондратьев, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Приоритетные направления - зерновые культуры, сахар, мукомольно-крупяная, масложировая и крахмалопаточная продукция.

Уже в 2019 году экспорт планируется нарастить до 2,3 миллиардов долларов, - сообщил заместитель руководителя региона Андрей Коробка.

Краснодарский край уже экспортирует консервы, винодельческую и молочную продукцию, кондитерские изделия, крупы. Продолжится работа по продвижению кубанских продуктов. Рассматривается вопрос экспорта риса.

- Нужно искать нестандартный подход к решению задач. Смотреть, чего не хватает другим странам, что они не производят и что можно предложить, – подчеркнул глава региона.

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