В Геленджике злоумышленница сняла с банковской карты пожилой женщины деньги

СЕГОДНЯ 10:01 2019-01-23T11:03:40+03:00

35 тысяч рублей она потратила на личные нужды

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В Геленджике следователи завершили расследование дела в отношении 40-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении кражи.

Некоторое время назад в полицию обратилась пожилая женщина и пожаловалась на исчезновение банковской карты. Судя по тому, что на на телефон пришло sms о снятии денег, карточку кто-то украл. В общей сложности с нее сняли около более 35 тысяч рублей.

Правоохранители с использованием технических средств нашли банкомат, где были обналичены деньги потерпевшей. Позже они установили личность предполагаемой преступницы. 40-летнюю знакомую заявительницы задержали по месту жительства. Ее доставили в отдел полиции.

Похищенные деньги злоумышленница потратила на личные нужды

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказали в ГУ МВД России по краю.