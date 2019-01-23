2019-01-23T11:03:40+03:00
Происшествия

В Геленджике злоумышленница сняла с банковской карты пожилой женщины деньги

35 тысяч рублей она потратила на личные нужды
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Геленджике злоумышленница сняла с банковской карты пожилой женщины деньгиВ Геленджике злоумышленница сняла с банковской карты пожилой женщины деньгиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Геленджике следователи завершили расследование дела в отношении 40-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении кражи.

Некоторое время назад в полицию обратилась пожилая женщина и пожаловалась на исчезновение банковской карты. Судя по тому, что на на телефон пришло sms о снятии денег, карточку кто-то украл. В общей сложности с нее сняли около более 35 тысяч рублей.

Правоохранители с использованием технических средств нашли банкомат, где были обналичены деньги потерпевшей. Позже они установили личность предполагаемой преступницы. 40-летнюю знакомую заявительницы задержали по месту жительства. Ее доставили в отдел полиции.

Похищенные деньги злоумышленница потратила на личные нужды

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказали в ГУ МВД России по краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кропоткине осудят директора и инженера организации, от действий который погибла 2-летняя девочка
На Кубани в 2019 году увеличат экспорт продукции АПК
В парке «Россия – Моя история» расскажут о Сталинградской битве
В Апшеронском районе мужчина обокрал свою 90-летнюю родственницу
Жителям Кубани предложили снизить потребление сахара
В Горячем Ключе у двух местных жителей обнаружили 6 килограммов марихуаны
Еще один МФЦ откроют в Краснодаре
В Сочи машина сбила подростка на «зебре»
ХК «Сочи» отправил нападающего Александра Полунина в фарм-клуб
Иран представил 7 инвестиционных проектов для реализации на Кубани
В Новороссийске потушили пожар в жилом доме
В 2019 году на Кубани реализуют более 100 инвестпроектов
На Кубани откроют три филиала библиотеки для слепых
На Кубани реализуют проект по сохранению лесов
На кубанское здравоохранение до 2024 года потратят более 17,5 млрд рублей
Александр Сурин назначен президентом - председателем правления «Запсибкомбанка»
Банк ВТБ получил награду RETAIL FINANCE AWARDS
В Краснодар съехались боксеры со всей страны
В администрации Кубани появится новое управление
В Краснодаре завершили важный этап строительства коллектора по ул. Петра Метальникова
В Кропоткине задержали подозреваемого в убийстве
Краснодарец выиграл в лотерею квартиру стоимостью 3,5 млн рублей
Набережную Геленджика очистили по решению суда