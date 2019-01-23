2019-01-23T10:58:45+03:00
Происшествия

В Кропоткине осудят директора и инженера организации, от действий который погибла 2-летняя девочка

Они обвиняются в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности
Александра ПОДУШКО
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В Кропоткине осудят директора и инженера организации, от действий который погибла 2-летняя девочкаВ Кропоткине осудят директора и инженера организации, от действий который погибла 2-летняя девочкаФото: Архив "КП"
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В Кропоткине следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего директора и 38-летнего инженера ООО «Кубань Телеком Сервис». Их обвиняют в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть 2-летней девочки (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Следствием установлено, что в июне прошлого года ребенок вместе с мамой приехал в город к родственникам. В доме, котором они гостили, ООО «Кубань Телеком Сервис» предоставляло услугу кабельного телевидения в квартире.

Сотрудники организации должны были проводить системно-техническое обслуживание сети и оборудования, чтобы не возникало технических неполадок сети кабельного телевидения. Выяснилось, что инженер не проводил своевременные ремонтно-профилактические работы. Руководитель организации также не контролировал работу подчиненного. Сеть находилась в аварийном режиме, в антенных кабелях в квартире, где проживала девочка, появилось напряжение в 213В.

Днем 12 июня 2018 года малышка случайно наступила на металлический разветвитель и рукой дотронулась до стационарной отопительной батареи. Девочку ударило электрическим током.

Ребенка увезли в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. К сожалению, она умерла на следующий день...

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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