В Анапе расширяют улицу Крылова
Реконструкцию участка начали осенью по поручению главы города
Фото: пресс-служба Анапы
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Реконструкцию участка от Ивана Голубца до Ленина начали еще осенью 2018 года. Сначала только силами городских служб, а затем присоединились и крупные анапские застройщики.
- Напротив дома культуры «Молодежный» появится парковка. На пересечении с Ленина оборудуют удобные съезды с тротуаров, чтобы комфортно было колясочникам. Ведь через дорогу находится Общество инвалидов, а рядом - станция скорой помощи, - рассказали в мэрии Анапы.
Представители властей города побывали на будущей дорожной развязке по Владимирской. Здесь уже подходит к концу строительство дороги. Она должна соединить 3Б микрорайон с Супсехским шоссе.