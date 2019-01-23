Мужчина сбежал из Краснодара, не желая оплачивать штраф

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-23T11:51:03+03:00

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания

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Краснодарца суд обязал выплатить 90 тысяч рублей в качестве наказания за дачу взятки.

Эту сумму мужчина должен был выплатить в рассрочку за 15 месяцев. Когда же состоялось судебное заседание в связи приведением приговора в соответствие с последними изменения в законодательстве РФ, мужчина не явился на него.

- Оперативно найти злоумышленника не удалось. В ходе розыскных мероприятий судебные приставы поехали в одну из станиц края , - сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе краевого УФССП.

Оказалось в этом районе хорошо знают беглеца, но точно сказать, где он находится, никто не мог. В поисках мужчины правоохранители обошли почти все дома в станице, но им удалось найти неплательщика.

Приставы доставили в изолятор временного содержания в Краснодаре.