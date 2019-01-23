Южное дерби по гандболу пройдет в Краснодаре в марте

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-23T11:55:15+03:00

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Два принципиальных соперника встретятся весной, чтобы сразиться в 1/4 финала Кубка России.

- Южное дерби пройдет в Краснодаре 6 марта. «Кубань» примет на домашнем поле «Ростов-Дон», - рассказали сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе гандбольного клуба «Кубань». - Это будет игра финалистов последнего розыгрыша Кубка России. И матч станет для команд четвертым в сезоне «южным дерби». До этого команды также в Краснодаре сыграют в матче чемпионата России. Игра пройдет 14 февраля.

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