В Сочи ущерб от незаконной вырубки деревьев составил 5 миллионов рублей
Прокуратура Центрального района Сочи в ходе обнаружила факт незаконной рубки деревьев и кустарников вблизи парка «Ривьера».
Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 5 миллионов рублей.
- Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). – сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Правоохранители устанавливают личности людей, причастных к этому преступлению.
Органы прокуратуры постоянно следят за соблюденем требований природоохранного законодательства.