2019-01-23T13:43:51+03:00
Происшествия

В Сочи ущерб от незаконной вырубки деревьев составил 5 миллионов рублей

Это обнаружили сотрудники прокуратуры в ходе проверки
Александра ПОДУШКО
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В Сочи ущерб от незаконной вырубки деревьев составил 5 миллионов рублейВ Сочи ущерб от незаконной вырубки деревьев составил 5 миллионов рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Прокуратура Центрального района Сочи в ходе обнаружила факт незаконной рубки деревьев и кустарников вблизи парка «Ривьера».

Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 5 миллионов рублей.

- Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). – сообщили «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Правоохранители устанавливают личности людей, причастных к этому преступлению.

Органы прокуратуры постоянно следят за соблюденем требований природоохранного законодательства.

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