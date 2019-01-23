2019-01-23T13:35:11+03:00
Происшествия

В Краснодаре полицейского осудили на три года условно за взятку

Его задержали в момент получения денег
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре полицейского осудили на три года условно за взяткуВ Краснодаре полицейского осудили на три года условно за взяткуФото: Архив "КП"
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Правоохранители пресекли противоправную деятельность сотрудника ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Было установлено, что старший оперуполномоченный по особо важным делам предложил работникам одной из строительных фирм региона за 2 миллиона рублей увести их от уголовной ответственности за невыплату налогов и задержку зарплаты. Он сообщил им, что деньги передаст своему руководству, - рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Когда полицейский получал деньги, его задержали. Состоялся суд. Подполковника приговорили к трем годам лишения свободы условно.

- По результатам служебной проверки злоумышленника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

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