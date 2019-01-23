В Краснодаре полицейского осудили на три года условно за взятку
Правоохранители пресекли противоправную деятельность сотрудника ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Было установлено, что старший оперуполномоченный по особо важным делам предложил работникам одной из строительных фирм региона за 2 миллиона рублей увести их от уголовной ответственности за невыплату налогов и задержку зарплаты. Он сообщил им, что деньги передаст своему руководству, - рассказали в пресс-службе УФСБ РФ по Краснодарскому краю.
Когда полицейский получал деньги, его задержали. Состоялся суд. Подполковника приговорили к трем годам лишения свободы условно.
- По результатам служебной проверки злоумышленника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.