2019-01-23T12:43:08+03:00
Происшествия

В Армавире задержали мужчину, который совершал кражи на железной дроге

Он украл 40 зажимов контактной сети разных марок на сумму 10 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Армавире задержали мужчину, который совершал кражи на железной дрогеВ Армавире задержали мужчину, который совершал кражи на железной дрогеФото: Виктория МИНАЕВА
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В Армавире правоохранители на железнодорожной станции задержали местного жителя. Его подозревают в совершении кражи.

Было установлено, что злоумышленник при помощи куска арматуры взломал замок и проник в складское помещение контактной сети станции Армавир. Он похитил оттуда он похитил 40 зажимов контактной сети разных марок на сумму более 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

-В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Он обвиняется в краже. – рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО

Он может отправиться за решетку на срок до 5 лет.

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