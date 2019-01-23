СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-23T12:43:08+03:00

В Армавире задержали мужчину, который совершал кражи на железной дроге Фото: Виктория МИНАЕВА

Он украл 40 зажимов контактной сети разных марок на сумму 10 тысяч рублей

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В Армавире правоохранители на железнодорожной станции задержали местного жителя. Его подозревают в совершении кражи.

Было установлено, что злоумышленник при помощи куска арматуры взломал замок и проник в складское помещение контактной сети станции Армавир. Он похитил оттуда он похитил 40 зажимов контактной сети разных марок на сумму более 10 тысяч рублей.

Выяснилось, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

-В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Он обвиняется в краже. – рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО

Он может отправиться за решетку на срок до 5 лет.