В Анапе появится новый сквер

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-23T13:01:27+03:00

Его благоустроят рядом с Храмом Державной иконы Божией Матери

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К началу курортного сезона в Анапе обустроят сквер на перекрестке улиц Ленина и Омелькова. Он появится рядом с Храмом Державной иконы Божией Матери.

Сейчас на этом участке пустырь, но скоро здесь реализуют масштабный социальный проект.

В декабре, на личном приёме у главы Анапы, глава города Леонид Колпычев обратился с просьбой от пенсионера, который предложил разбить парковую зону.

- перекрестке улиц Ленина и Омелькова активисты еще весной высадили 60 саженцев вишни – в память о погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», - рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, в Анапе расширяют улицу Крылова. Реконструкцию участка начали осенью по поручению главы города. Сначала работы велись только силами городских служб, а затем присоединились и крупные анапские застройщики.