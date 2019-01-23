В Анапе осудят продавца поддельных духов

СЕГОДНЯ 13:20 2019-01-23T13:20:36+03:00

Ущерб от его действий составил более 800 тысяч рублей

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В Анапе мужчина приобретал для последующей реализации парфюмерию, которая является контрафактной и имеет все признаки незаконного воспроизведения товарных знаков. С правообладателями лицензионные договоры он не заключал.

В одном из магазинов курорта он реализовал 128 флаконов псевдоэлитных духов. Ущерб компаниям мировых брендов этой индустрии, а также индивидуальным предпринимателем из Анапы составил более 800 тысяч рублей.

С заявлениями о противоправных действиях мужчины в полицию обратились компании, пострадавшие от его действий.

- Правоохранители анапского линейного отдела МВД России на транспорте провел проверку и собрали достаточно материалов для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.180 УК РФ. Он обвиняется в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, - рассказали в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.