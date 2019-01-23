В Краснодаре мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную

СЕГОДНЯ 13:33 2019-01-23T13:33:21+03:00

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В дежурную часть отдела Краснодара обратилась 42-летняя жительница улицы Стасова. Она сообщила, что ее бывший молодой человек проник к ней в дом, разбив окно кирпичом. Угрожая ножом, он забрал у женщины из сумки 2 500 рублей.

Выяснилось, что после совершения преступления злоумышленник уехал в Кабардино-Балкарскую Республику. Потерпевшая под руководством полицейских вышла на связь с бывшим сожителем и по телефону пообещала ему не обращаться в полицию, если он вернет ей деньги.

28-летний уроженец Белоглинского района согласился и вернулся в Краснодар, где его задержали на автовокзале. В отделе полиции парень признался в содеянном. Он сообщил, что на совершение преступления его толкнуло состояние алкогольного опьянения и чувство ревности к бывшей сожительнице. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Мужчина может провести за решеткой 12 лет, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.