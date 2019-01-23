Жителей Кубани приглашают посетить онколога

СЕГОДНЯ 14:04 2019-01-23T14:04:56+03:00

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В Краснодарском крае пройдут ставшие уже традиционными недели «Мужского» и «Женского» здоровья. Эти акции призваны повысить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях.

- «Неделя мужского здоровья» пройдет с 18 по 22 февраля, «Неделя женского здоровья» с 25 февраля по 1 марта, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Отметим, в рамках «Недели мужского и женского здоровья» во всех онкодиспансерах Краснодарского края проведут день открытых дверей. Всех желающих проверить свое здоровье будут ждать 4 февраля с 9:00 до 16:00.

Как уточнили в министерстве здравоохранения, особое внимание медики уделят тем жителям края, которые не проходили обследование у специалистов более двух лет. Также врачи очень ждут на прием кубанцев, возраст которых превышает 55 лет, так как они наиболее подвержены риску возникновения злокачественных новообразований.