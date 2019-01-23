В Краснодаре под Тургеневским мостом обнаружили труп женщины

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-23T14:56:27+03:00

На вид ей 45 лет. Личность не установлена

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В Краснодаре в реке под Тургеневским мостом спасатели достали труп женщины.

- Мы прибыли по сообщению дежурного ЕДДС, скорее всего, тело в воде увидели прохижие или водители, - рассказали "Комсомольской правде" - Кубань" в горспасе. - На вид женщине лет 45, никаких документов при ней не было. Одета была в черную куртку из кожзаменителя, джинсы и кроссовки. Цвет волос - светло-русый.

Под Тургеневским мостом нашли тело женщины в реке.

Видимых повреждений спасатели на ее теле не увидели.

- Мы передали тело медикам, они констатировали смерть, - пояснили спасатели. - Теперь эксперты-криминалисты будут выяснять причину смерти женщины.

Личность погибшей женщины пока не установлена.

Напомним, в Краснодаре мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную. Она сообщила, что ее бывший молодой человек проник к ней в дом, разбив окно кирпичом. Угрожая ножом, он забрал у женщины из сумки 2 500 рублей.