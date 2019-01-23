Бюджет Кубани остается социально ориентированным

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-23T15:01:40+03:00

В этом году на целевые выплаты направят почти 19 млрд рублей

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В 2019 году в бюджете Краснодарского края на социальные выплаты заложено почти 19 млрд рублей. Это более чем на 1,5 млрд рублей больше, чем годом ранее, что связано с индексацией выплат некоторым категориям граждан.

– В частности, выросла ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий. Также увеличился размер выплат гражданам, подвергшихся радиационным воздействиям, и их семьям, многодетным семьям, на ребенка и другие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого министерства труда и социального развития.

Там также добавили, что в Краснодарском крае сохранили ежемесячную денежную выплату для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, у которых родился третий и последующие дети. Данная категория льготников может претендовать на выплату, если дети родились в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года. в этом году на эти цели в бюджете Кубани заложили почти 4,5 млрд рублей.