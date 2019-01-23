Больницы Павловского района получили новое оборудование

СЕГОДНЯ 15:05 2019-01-23T15:05:44+03:00

На его закупку потратили свыше 21 млн рублей

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В медучреждения Павловского района поступило новое оборудование. На его приобретение из краевого бюджета выделили более 21 млн рублей.

– Больницы получили, в том числе, новый рентгеновский комплекс, мобильный эндохирургический комплекс, современный офтальмологический тонометр, монитор-дефибриллятор, аппарат ультразвукового исследования и другое современное оборудование, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Стоит отметить, что Краснодарский край ежегодно получает финансирование в рамках федеральных программ совершенствования оказываемой медицинской помощи. В 2019 году на здравоохранения Кубани потратят 1,1 млрд рублей. Эти средства пойдут на покупку оборудования для больниц и онкодиспансеров. Также деньги направят на оснащение детских поликлиник и совершенствование оказания паллиативной помощи.

Всего до 2024 года в кубанское здравоохранение вложат свыше 17,5 млрд рублей.