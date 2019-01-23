В Интернете появилось фейковое видео о сочинском перинатальном центре

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-23T15:51:26+03:00

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В Интернете появилось видео, в комментарии к которому заявлено, что оно демонстрирует последствия прошедшего дождя для открытого недавно в Сочи перинатального центра. Однако, как выяснилось, данная информация является не более, чем фейком.

Как сообщил заместитель руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» Анатолий Новиков, на распространяемом в социальных сетях видео запечатлены кадры аварии водопровода при проведении испытательных мероприятий, проводившихся при строительстве перинатального центра в г.Сочи в конце октября 2018 года. В ходе испытаний один из шлангов дал течь. Данная авария была оперативно устранена до официального открытия центра. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме.

Напомним, торжественная церемония открытия перинатального центра состоялась в Сочи 10 декабря 2018 года. Его стоимость составляет более 3,5 миллиардов рублей, а занимаемая площадь - 2,5 гектара. Медучреждение начали строить в 2014 году. Но сдача объекта переносилась из-за смены подрядчиков, которые нарушали сроки и условия контракта.

В структуру перинатального центра входят женская консультация на 150 посещений за смену, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, акушерское отделение с совместным пребыванием матери и ребенка и другие.