В Краснодаре продолжается генеральная уборка

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-23T15:34:56+03:00

Мусор уже убрали более чем со 120 контейнерных площадок

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В Краснодаре продолжается работа по ликвидации свалок вокруг контейнерных площадок. На сегодняшний день специалисты очистили 122 объекта, вывезя, в общей сложности, более 900 кубометров бытовых отходов.

- Уборка идет в соответствии с ранее составленным графиком, в котором учитывались результаты осмотров городских территорий и пожелания горожан, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что скопившийся на контейнерных площадках мусор сортируют. В данный момент идет конкурс среди подрядчиков за право получить бюджетные средства на утилизацию старых покрышек. Это связано с тем, что данный вид отходов законодательно выделен в особую категорию. Работы по утилизации покрышек планируют начать к концу января 2019 года.

Напомним, тема ликвидации стихийных свалок остро встала в Краснодаре в конце 2018 года. На их ликвидацию из городского бюджета выделили 50 млн рублей.