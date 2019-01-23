2019-01-23T15:43:02+03:00
Политика

Секретарь крайкома КПРФ решил запросить у бывшего мэра Краснодара отчет о выполнении предвыборных обещаний

КПРФ была представлена секретарем краевого Комитета А.М. Сафроновым
Иван ЕГОРОВ
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Александр Сафронов. Краснодарское краевое отделение КПРФАлександр Сафронов. Краснодарское краевое отделение КПРФ
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Представители политических партий и движений собрались для того, чтобы обсудить очень актуальную для города проблему подтопления отдельных территорий. В период осадков больше всего страдает микрорайон «Музыкальный», где в некоторых местах уровень воды может достигать отметки выше метра, и где есть «Евланово море» – огромная лужа, названная в «честь» бывшего мэра, превращающая Краснодар не в «маленький Париж», а в маленькую «Венецию».

С докладом по обсуждаемой проблеме на Совете выступил представитель партии «Гражданская платформа», который обратил внимание участников заседания на необходимость более тщательно подходить к планированию городского строительства.

В ходе дискуссии А.М. Сафронов высказал точку зрения, что многие проблемы Краснодара происходят из-за недостаточного бюджетного обеспечения: в городском бюджете остается около 12 процентов от общего количества собираемых налогов, что не позволяет должным образом финансировать сферу жилищно-коммунального хозяйства, строить и реконструировать достаточное количество ливневых коллекторов. При этом на выборах в Государственную Думу в 2016 году бывший мэр В.Л. Евланов обещал добиться изменения норматива от собираемых налогов в пользу города. Но на данный момент все обстоит с точностью до наоборот: городской бюджет потерял один процент.

В связи с этим А.М. Сафронов предложил нынешнему руководству Краснодара запросить у депутата Госдумы В.Л. Евланова отчет о выполнении его предвыборных обещаний.

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