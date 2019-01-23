2019-01-23T15:41:27+03:00
Происшествия

В Сочи задержали наркокурьера

Он пытался ввезти на территорию курорта большую партию зелья
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Сочинские полицейские изъяли крупную партию наркотиковСочинские полицейские изъяли крупную партию наркотиков
Изменить размер текста:

В Сочи на посту Магри полицейские остановили для проверки автомобиль Мерседес, за рулем которого находился 28-летний житель Санкт-Петербурга. Поведение мужчины показалось стражам порядка подозрительным, и они решили досмотреть машину.

- В результате досмотра транспортного средства, были обнаружены и изъяты пакеты с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что оно является наркотиками: кокаином, массой 60 граммов и мефедроном, массой порядка 2 килограмм, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе допроса правонарушителя выяснилось, что он вез запрещенные вещества, чтобы со своими друзьями реализовать их с помощью закладок. В итоге, полицейские задержали троих жителей Московской области. В ходе обыска их квартиры также были найдены наркотические вещества.

Сейчас все задержанные помещены под стражу. Идет следствие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продолжается масштабная интернетизация всей Кубани
На Кубани выявили крупную аферу с землей
В строящейся многоэтажке Краснодара произошел пожар
В Сочи разыскивают пенсионера, который поехал на пасеку и не вернулся
Секретарь крайкома КПРФ решил запросить у бывшего мэра Краснодара отчет о выполнении предвыборных обещаний
В Краснодаре продолжается генеральная уборка
В Интернете появилось фейковое видео о сочинском перинатальном центре
Больницы Павловского района получили новое оборудование
Бюджет Кубани остается социально ориентированным
В Краснодаре под Тургеневским мостом обнаружили труп женщины
ВТБ повысил на 0,4 п.п. ставки по двум вкладам в рублях при размещении на срок от 91 до 180 дней.
Жителей Кубани приглашают посетить онколога
В Краснодаре мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную
В Анапе осудят продавца поддельных духов
В Анапе появится новый сквер
В Армавире задержали мужчину, который совершал кражи на железной дроге
В Краснодаре полицейского осудили на три года условно за взятку
В Сочи ущерб от незаконной вырубки деревьев составил 5 миллионов рублей
Южное дерби по гандболу пройдет в Краснодаре в марте
Мужчина сбежал из Краснодара, не желая оплачивать штраф
В Анапе расширяют улицу Крылова
В Кропоткине осудят директора и инженера организации, от действий который погибла 2-летняя девочка
В Геленджике злоумышленница сняла с банковской карты пожилой женщины деньги
На Кубани в 2019 году увеличат экспорт продукции АПК
В парке «Россия – Моя история» расскажут о Сталинградской битве