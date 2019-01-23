В Сочи задержали наркокурьера

СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-23T15:41:27+03:00

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В Сочи на посту Магри полицейские остановили для проверки автомобиль Мерседес, за рулем которого находился 28-летний житель Санкт-Петербурга. Поведение мужчины показалось стражам порядка подозрительным, и они решили досмотреть машину.

- В результате досмотра транспортного средства, были обнаружены и изъяты пакеты с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что оно является наркотиками: кокаином, массой 60 граммов и мефедроном, массой порядка 2 килограмм, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе допроса правонарушителя выяснилось, что он вез запрещенные вещества, чтобы со своими друзьями реализовать их с помощью закладок. В итоге, полицейские задержали троих жителей Московской области. В ходе обыска их квартиры также были найдены наркотические вещества.

Сейчас все задержанные помещены под стражу. Идет следствие.