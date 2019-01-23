В Сочи разыскивают пенсионера, который поехал на пасеку и не вернулся

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-23T15:47:55+03:00

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82-летнего сочинца Евгения Соловьева ищет полиция. Утром 25 сентября 2018 года пенсионер вышел из своей квартиры по улице Абрикосовой, дошел до остановки и сел в автобус №102. Как рассказал водитель маршрута, вышел мужчина на остановке «Ореховка» в 11:20.

- Далее мужчина направился вверх по реке Безуменка до 1-ой пасеки в предгорьях хребта Орловский в Хостинском районе Сочи, - говорят в УМВД Сочи. – Туда он прибыл примерно в час дня. С тех пор о местонахождении пенсионера ничего не известно.

Мужчину искали по всем пасекам, но так и не нашли. И спустя несколько месяцев после его исчезновения, полиция объявила Евгения Соловьева в розыск.

Вот его приметы: рост 180 см, седые волосы с залысинами, голубые глаза. В тот день, когда он вышел из дома, на пенсионере были камуфляжного цвета брюки, синяя рубашка в клетку и коричневые сандалии. В руках у него была трость, а за спиной - рюкзак. Если кто что-либо знает об этом мужчине, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8(862)67-77-53; 8(862)67-78-16; 8(918)-204-11-20 или 02.