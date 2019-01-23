2019-01-23T16:00:37+03:00
Общество

В строящейся многоэтажке Краснодара произошел пожар

В результате происшествия никто не пострадал
Максим ОСОКИН
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Фото: instagram.com/tipich_krdФото: instagram.com/tipich_krd
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В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме на улице Магистральной. К счастью дом находился на стадии возведения, так что масштабной эвакуации не потребовалось.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 12:23. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы выяснили, что возгорание произошло на козырьке подъезда, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели эвакуировали трех строителей. С открытым огнем сотрудники МЧС справились в 12:40, а в 12:45 пожар полностью потушили.

В Краснодаре загорелся козырек подъезда многоэтажки.в результате ЧП никто не пострадал

На месте происшествия работали 29 человек личного состава и восемь единиц техники.

Напомним, накануне в Новороссийске в многоквартирном доме по улице Рубина 3 загорелась квартира, расположенная на последнем этаже. Спасатели эвакуировали из-за пожара 120 человек. В результате ЧП никто не пострадал.

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