В строящейся многоэтажке Краснодара произошел пожар
В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме на улице Магистральной. К счастью дом находился на стадии возведения, так что масштабной эвакуации не потребовалось.
- Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 12:23. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы выяснили, что возгорание произошло на козырьке подъезда, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели эвакуировали трех строителей. С открытым огнем сотрудники МЧС справились в 12:40, а в 12:45 пожар полностью потушили.
В Краснодаре загорелся козырек подъезда многоэтажки.в результате ЧП никто не пострадал
На месте происшествия работали 29 человек личного состава и восемь единиц техники.
Напомним, накануне в Новороссийске в многоквартирном доме по улице Рубина 3 загорелась квартира, расположенная на последнем этаже. Спасатели эвакуировали из-за пожара 120 человек. В результате ЧП никто не пострадал.