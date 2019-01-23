На Кубани выявили крупную аферу с землей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-01-23T16:12:02+03:00

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В Брюховецком районе Краснодарского края, после проведенной прокурорской проверки, возбудили уголовное дело по факту хищения земельных участков сельскохозяйственного назначения. Сотрудники ведомства выявили факт хищения 9 наделов общей площадью 40 гектаров.

- Как установило следствие, гражданин России предоставлял в территориальный отдел Росреества поддельные документы о праве наследования. После этого он оформлял земельные участки на свое имя и перепродавал, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате противоправных действий, муниципальному образованию Брюховецкий район был нанесен материальный ущерб в размере 3,5 млн рублей. По данному факту следственным комитетом будет возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас идет предварительное расследование, его контролируют сотрудники прокуратуры Краснодарского края.