Продолжается масштабная интернетизация всей Кубани

СЕГОДНЯ 16:45 2019-01-23T16:45:32+03:00

Через пять лет широкополосный Интернет придет в 97 % всех домовладений края

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В Краснодарском крае продолжается реализация программы, разработанной в рамках приоритетного национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». На ее реализацию до 2024 года из регионального и федерального бюджетов потратят 878 млн рублей.

- Перед властями Кубани стоит задача довести количество домовладений, имеющих широкополосный доступ в Интернет до 97%, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Сейчас ведется разработка соглашений между краевыми властями и операторами связи, которые обеспечат доступ во Всемирную паутину даже в небольших населенных пунктах Кубани. Помимо этого, будет создан единый центр обработки данных органов власти края. Это позволит обеспечить необходимое развитие и стабильное функционирование региональной инфраструктуры «электронного правительства».