Продолжается масштабная интернетизация всей Кубани
В Краснодарском крае продолжается реализация программы, разработанной в рамках приоритетного национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». На ее реализацию до 2024 года из регионального и федерального бюджетов потратят 878 млн рублей.
- Перед властями Кубани стоит задача довести количество домовладений, имеющих широкополосный доступ в Интернет до 97%, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.
Сейчас ведется разработка соглашений между краевыми властями и операторами связи, которые обеспечат доступ во Всемирную паутину даже в небольших населенных пунктах Кубани. Помимо этого, будет создан единый центр обработки данных органов власти края. Это позволит обеспечить необходимое развитие и стабильное функционирование региональной инфраструктуры «электронного правительства».