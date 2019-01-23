2019-01-23T16:45:32+03:00
Общество

Продолжается масштабная интернетизация всей Кубани

Через пять лет широкополосный Интернет придет в 97 % всех домовладений края
Максим ОСОКИН
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Широкополосный Интернет придет в самые отдаленные поселения Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяШирокополосный Интернет придет в самые отдаленные поселения Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае продолжается реализация программы, разработанной в рамках приоритетного национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». На ее реализацию до 2024 года из регионального и федерального бюджетов потратят 878 млн рублей.

- Перед властями Кубани стоит задача довести количество домовладений, имеющих широкополосный доступ в Интернет до 97%, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Сейчас ведется разработка соглашений между краевыми властями и операторами связи, которые обеспечат доступ во Всемирную паутину даже в небольших населенных пунктах Кубани. Помимо этого, будет создан единый центр обработки данных органов власти края. Это позволит обеспечить необходимое развитие и стабильное функционирование региональной инфраструктуры «электронного правительства».

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